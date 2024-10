Il ciclone minaccia ora aree densamente popolate come Tampa, St. Petersburg, Sarasota e Fort Myers

Le immagini dell’avanzata di un tornado riprese dalla strada in Florida, poche ore prima che l’uragano Milton toccasse terra nello Stato statunitense. Nel corso della giornata sono stati avvistati tornado anche in altre zone dello Stato. Gli uffici del Servizio meteorologico nazionale hanno emesso un totale di 133 avvisi di tornado: quelli di Miami e Tampa avevano emesso 49 avvisi ciascuno, mentre Melbourne ne aveva 35. L’uragano Milton ha poi toccato terra lungo la costa del Golfo della Florida come tempesta di categoria 3, colpendo la costa con venti di oltre 160 km/h, scatenando forti mareggiate e potenziali inondazioni in gran parte dello Stato. Milton è atterrato a Siesta Key, in Florida, e minaccia ora aree densamente popolate come Tampa, St. Petersburg, Sarasota e Fort Myers.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata