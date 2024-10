Il sospettato sarebbe un 36enne arabo-israeliano della comunità di Umm al-Fahm

Il video, in circolazione sui social network israeliani, dell’arresto da parte della polizia israeliana di un uomo che si presume sia l’attentatore che mercoledì mattina nella città di Hadera ha accoltellato e ferito sei persone. Il sospettato sarebbe un 36enne arabo-israeliano proveniente dalla comunità di Umm al-Fahm, riporta Haaretz, citando la polizia. L’aggressione è stata qualificata come terrorismo. Il presunto aggressore è fuggito dalla scena su uno scooter ma la polizia lo ha poi localizzato. Cinque dei sei feriti sono in gravi condizioni.

