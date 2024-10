Previsto in giornata un colloquio tra Netanyahu e Biden: i due leader discuteranno di eventuali piani per colpire Teheran

Ennesimo appello di Tel Aviv contro Teheran. “Il 1° ottobre, il regime iraniano ha lanciato quasi 200 missili balistici contro Israele. Questo attacco non è stato semplicemente un attacco a Israele, ma rappresenta una minaccia significativa per la stabilità globale. L’Iran, principale sponsor del terrorismo a livello mondiale, deve essere fermato prima che sia troppo tardi“, ha scritto in un post su X del ministero degli Esteri israeliano Yisrael Katz. Nel frattempo – mentre prosegue l’offensiva dello Stato ebraico in Libano – il premier Benjamin Netanyahu dovrebbe tenere un colloquio telefonico con il presidente americano Joe Biden: all’ordine del giorno ci sono proprio eventuali piani per colpire l’Iran. I due leader non si parlano da quasi 50 giorni e, secondo quanto spiegato, Washington vuole assicurarsi che Tel Aviv colpisca obiettivi “significativi” della Repubblica islamica ma senza essere “sproporzionato”.

Due persone sono state accoltellate nella città di Hadera nella parte centrale di Israele. Lo riporta il Times of Israel citando i soccorritori secondo cui le due vittime sarebbero coscienti. L’aggressore è fuggito dalla scena e la polizia sta indagando sull’accaduto.

“Almeno 400mila persone sono intrappolate nella zona nord di Gaza“. Lo scrive su X Philippe Lazzarini, capo dell’Unrwa. “I recenti ordini di evacuazione da parte delle autorità israeliane stanno costringendo le persone a fuggire ancora e ancora, soprattutto dal campo di Jabalia – ha aggiunto – molti si rifiutano perché sanno fin troppo bene che nessun posto a Gaza è sicuro“. “Con la quasi totale assenza di beni di prima necessità, la fame si sta diffondendo e aggravando nuovamente – ha detto ancora Lazzarini – questa recente operazione militare minaccia anche l’attuazione della seconda fase della campagna di vaccinazione antipolio per i bambini. I bambini sono, come sempre, i primi e i più colpiti. Meritano molto di meglio, meritano un cessate il fuoco ora. Meritano un futuro”.

