Il premier ungherese è intervenuto in conferenza stampa al Parlamento europeo

Il premier ungherese Viktor Orban è intervenuto in conferenza stampa al Parlamento europeo a Strasburgo. “Abbiamo minacce di migrazione e l’Europa sta perdendo costantemente competitività globale. Questa è la situazione in cui la presidenza ungherese deve svolgere il suo lavoro. In momenti come questo è nostro dovere mostrare al Parlamento europeo ciò che l’Ungheria sta proponendo in questa situazione, e la posizione ungherese è che queste soluzioni possono essere superate solo se cambiamo. Quindi l’Unione europea deve cambiare, e il lavoro della nostra presidenza sarà quello di essere un catalizzatore per questo tipo di cambiamento. Questo è ciò che desideriamo”, ha affermato Orban. “La presidenza ungherese sostanzialmente affronterà i problemi e troverà soluzioni, non come i tedeschi o i francesi, noi possiamo proporre soluzioni e le istituzioni europee e i grandi Stati membri europei dovranno prendere decisioni in merito”, ha aggiunto.

Orban: “A vertice novembre Patto per la competitività”

“All’incontro informale dei leader europei dell’8 novembre a Budapest adotteremo un nuovo patto europeo sulla competitività. Siamo all’inizio di questo ciclo istituzionale di cinque anni, e questo patto significherebbe che ogni leader e paese europeo dovrebbe impegnarsi ad avere una politica a lungo termine per una competitività nell’arco di cinque anni”, ha proseguito Orban. “Gli oneri amministrativi devono essere ridotti. L’eccessiva regolamentazione deve essere ridotta. Dobbiamo avere prezzi dell’energia accessibili. Dobbiamo avere politiche industriali verdi, il che significa che non è necessaria solo una transizione verde, ma dobbiamo armonizzarla con la politica industriale europea”, ha spiegato.

Migranti, Orban: “Sistema asilo non funziona, sì a hotspot fuori dall’Ue”

Orban si è poi concentrato sul tema dei migranti: “Possiamo provare qualsiasi tipo di patto sull’immigrazione con questa e quella dimensione, ma l’immigrazione può essere fermata solo in un modo, e cioè tramite l’attuazione di controlli. Quindi la parola magica è una soluzione innovativa, ovvero avere degli hotspot al di fuori dell’Unione Europea, quelli esterni. Finché non possiamo farlo, e finché non possiamo raggiungere un accordo su questo, lasciamo che le persone entrino nel territorio dell’Unione Europea”. “Dobbiamo fermare le persone alla frontiera. I migranti devono presentare una richiesta per entrare nell’Ue e se non viene giudicata con approvazione, allora non dovrebbero essere lasciati entrare nell’Unione Europea ed è per questo che l’Ungheria è stata punita”, ha spiegato. “Il sistema di asilo è in una prigione che non funziona. L’immigrazione illegale in Europa, come è successo, sta aumentando il livello di antisemitismo e anche la violenza contro le donne e l’omofobia stanno aumentando. Queste sono le conseguenze dell’immigrazione”, ha aggiunto.

Orban: “Se vince Trump stapperemo molti champagne”

“Se il candidato repubblicano Donald Trump vincerà le elezioni presidenziali, stapperemo diverse bottiglie di champagne“, ha detto il premier ungherese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata