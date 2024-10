Gli automobilisti intrappolati nelle strade allagate

Diversi quartieri di Marsiglia sono rimasti allagati a causa delle forti piogge. “Tutti i funzionari della città e i vigili del fuoco stanno lavorando duramente per tornare alla normalità”, ha assicurato il sindaco Benoit Payan. Particolari problemi si sono registrati a Saint-Barnabé nel 12esimo arrondissement e nella zona del porto vecchio. Colti di sorpresa dall’intensità delle tempeste, gli automobilisti si sono ritrovati intrappolati nelle strade allagate. In alcune aree sono caduti fino a 70 mm di pioggia in meno di due ore, equivalenti a un mese di precipitazioni. I forti acquazzoni giungono mentre alcune parti della Francia rimangono sotto un’allerta meteo arancione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata