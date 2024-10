Screenshot da Facebook

In Toscana attesi fino a 30-50 mm di pioggia

Giornata di maltempo e disagi sul Nord Italia, con allerta rossa su parti della Liguria e della Lombardia e arancione in altre regioni come la Toscana e il Lazio. In mattinata piogge e allagamenti a Genova e un forte temporale anche a Milano.

Esondato rio a Genova, molti allagamenti

Allagamenti in provincia di Genova durante la notte, in particolare sul ponente genovese e in Val Polcevera. Il rio Fegino è esondato in alcuni punti. A Campo ligure sono caduti 82,4 mm di pioggia in un’ora, a Pontedecimo 66, a Rossiglione 57, con raffiche di vento (scirocco) che sfiorano i 100 km orari. Sul capoluogo invece i millimetri di pioggia caduti in un’ora sono stati circa 70. E ancora per alcune ore permangono condizioni favorevoli alla formazione di temporali forti, organizzati e stazionari sul centro della regione. A Genova la protezione civile ha comunicato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio.

In Liguria 97mm di pioggia in un’ora, frane e allagamenti

Nella notte sono caduti 97 mm di pioggia in un’ora a Campo Ligure e 81, sempre in un’ora, a Rossiglione. Numerosi allagamenti sulla statale 456 del Turchino, uno smottamento di modesta entità a Rossiglione, sulla strada comunale verso la frazione di Canova. Non si registrano persone isolate. Segnalate frane anche sulla viabilità locale di Masone, su cui sono in corso valutazioni. Si segnalano inoltre alcuni alberi caduti o pericolanti, su cui sono in corso verifiche e interventi per rimozione e messa in sicurezza.

In Toscana il presidente della regione Eugenio Giani comunica che son attesi “cumulati fino a 30-50 mm” di pioggia, “raggiungibili anche in meno di un’ora”.

