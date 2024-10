"Sono felice di essere qui a dare il mio sostegno”, ha sottolineato la Duchessa di Sussex

Meghan Markle, Duchessa di Sussex, ha partecipato a un gala di raccolta fondi a favore del Children’s Hospital di Los Angeles. Markle ha parlato dell’importanza del centro medico sul red carpet allestito fuori dall’evento. “Ho amici intimi che hanno i loro figli lì, che stanno affrontando terapie, ma anche amiche mamme che stanno facendo vivere ai loro figli un’esperienza incredibile con il personale”, ha detto. “La quantità di lavoro che fanno per le famiglie che non potrebbero permettersi questo livello di cure è qualcosa che penso non dovrebbe mai essere trascurato. Quindi sono grata per tutto ciò che fanno e sono felice di essere qui a dare il mio sostegno”, ha sottolineato Markle.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata