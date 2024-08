Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno parlato della loro piccola di 3 anni durante il loro viaggio in Colombia

La principessa Lilibet ha già “trovato la sua voce”. Parlando a un evento Afro Women and Power a Cali, in Colombia, Meghan Markle ha detto di aver aiutato la figlia di 3 anni ad esprimersi nello stesso modo in cui è stata aiutata da sua madre, Doria Ragland. “Trovo ispirazione in molte delle donne forti che mi circondano, tra cui ovviamente mia madre”, ha aggiunto.

“Molto del mio modo di affrontare le cose non riguarda tanto la lotta, quanto piuttosto il “come possiamo presentarci in uno spazio e lavare le cose con amore, gentilezza e generosità?”” le parole di Meghan Markle.

La Duchessa di Sussex – mamma anche del piccolo Archie, 5 anni, con il Duca di Sussex – ha continuato: “Questi sono gli elementi che mi ispirano. So come ci si sente quando non si utilizza la propria voce quando si ha bisogno di essere ascoltati o si ha qualcosa da dire. Incoraggio nostra figlia a farlo, che a 3 anni ha assolutamente trovato la sua voce, e ne siamo molto orgogliosi”.

Meghan ha anche spiegato come la Fondazione Archewell, che lei e Harry hanno fondato nel 2020, cerchi di sollevare donne e bambini.

“Sono molto, molto fortunata, perché in giovane età ho potuto sentire che la mia voce veniva ascoltata, e questo è un lusso che molte ragazze e donne non si concedono spesso”, ha detto l’attrice di Suits. “Per noi, il lavoro che svolgiamo con Archewell e il lavoro che svolgiamo come genitori consiste nel garantire che le ragazze sentano la loro voce e che i ragazzi imparino ad ascoltare anche le ragazze. Il ruolo degli uomini in questo è fondamentale – e mio marito ne è un esempio”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata