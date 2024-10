Saied verso il bis: 10 milioni di cittadini chiamati al voto

(LaPresse) – Urne aperte dalle 8 alle 18 in Tunisia per le elezioni presidenziali. Quasi 10 milioni i cittadini chiamati al voto. Secondo gli analisti il presidente tunisino Kais Saied ha davanti a sé pochi ostacoli per ottenere la rielezione. A correre per la presidenza anche Zouhair Maghzaoui e Ayachi Zammel, che però è in carcere dal 2 settembre, già condannato a diversi anni di prigione per raccolta di firme false nel suo dossier di candidatura.

