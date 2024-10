Proseguono i raid di Israele contro il gruppo militante Hezbollah

Notte di esplosioni e colonne di fumo a Beirut, capitale del Libano. Dalla fine di settembre, Israele sta bombardando le aree del Paese in cui il gruppo militante Hezbollah ha una forte presenza. L’esercito di Tel Aviv ha anche iniziato un’incursione via terra in Libano contro l’organizzazione paramilitare islamista sciita e antisionista libanese.

