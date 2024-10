Israele tenta blitz via terra a Odaisseh, scontri con Hezbollah. Trump: "Israele dovrebbe colpire i siti nucleari iraniani"

Il leader delle Brigate al-Qassam, il braccio armato di Hamas, Sayyed Attaullah Ali, è morto nella notte in un attacco israeliano in Libano. Un funzionario americano ha riferito che lo Stato ebraico non ha dato garanzie all’amministrazione Biden sul fatto che colpire agli impianti nucleari iraniani sia un’ipotesi esclusa. Nel frattempo Donald Trump incalza: “Israele dovrebbe colpire i siti nucleari iraniani”. E l’Fbi lancia un allarme per il 7 ottobre: “Rischio di estremismi violenti”. IN AGGIORNAMENTO

Raid israeliano taglia in due autostrada che collega Libano e Siria

Un attacco aereo israeliano ha interrotto la principale autostrada che collega il Libano con la Siria, lasciando due enormi crateri su entrambi i lati della strada.L’attacco aereo ha reso la strada inutilizzabile per le auto, costringendo le persone a recarsi a piedi al valico di frontiera di Masnaa dove decine di migliaia di persone in fuga dalla guerra in Libano sono entrate in Siria nelle ultime due settimane.

Leader brigate al-Qassam ucciso in raid in Libano

Sayyed Attaullah Ali, uno dei leader delle brigate al-Qassam, braccio armato di Hamas, è stato ucciso in un attacco israeliano contro un campo profughi palestinese nella città di Tripoli, nel nord del Libano. Lo afferma Hamas attraverso i media locali.

