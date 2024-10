Il Boss in un video: "Trump è un candidato pericoloso"

Il cantautore americano Bruce Springsteen ha dato il suo endorsement alla candidata democratica Kamala Harris per la presidenza degli Stati Uniti, in un video diffuso sul suo profilo Instagram in cui sottolinea che il candidato repubblicano, l’ex presidente Donald Trump, è il candidato “piu’ pericoloso” che lui abbia mai conosciuto.

