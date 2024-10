La coda incredibile arrivava anche fuori dal terminal: attese di ore per i passeggeri

La combinazione del lungo ponte per la Giornata dell’Unità tedesca e dell’Oktoberfest ha portato a scene incredibili ieri all’aeroporto di Monaco di Baviera, dove si è creata una fila di almeno due km che arrivava anche fuori dal terminal. Alcuni viaggiatori hanno parlato di “file chilometriche” e di attese di ore. “È incredibile, ho appena portato la mia ragazza e la coda esce dal terminal, fa due volte il giro del piazzale e percorre tutto il terminal! Sono probabilmente tre chilometri di coda”, ha commentato un utente sui social media. Lo scalo bavarese ha provato a giustificare la situazione. “Sappiamo che in questo momento è necessaria molta pazienza”, hanno scritto i responsabili dell’aeroporto su X in risposta alle proteste di alcuni viaggiatori.

“Durante la stagione dell’Oktoberfest abbiamo 1.000 voli e oltre 130.000 passeggeri ogni giorno. I nostri dipendenti assicurano che i passeggeri vengano portati ai controlli passeggeri il più rapidamente e in modo ordinato possibile”, ha spiegato un portavoce dell’aeroporto. “C’è chi è è stato scavalcato davanti allo scanner delle carte d’imbarco. Per questo abbiamo riunito il personale, assicurato una coda ordinata che continuava a muoversi e distribuito acqua ai passeggeri”, ha aggiunto il portavoce. Ai controlli di sicurezza il personale non mancava, ha assicurato lo scalo di Monaco, spiegando che tutti i gate erano aperti, ad eccezione di quelli del Terminal 2, dove attualmente c’è una “riduzione dell’otto per cento della capacità a causa di un cantiere”. L’Oktoberfest ha certamente giocato un ruolo nell’affollamento del terminal. Giovedì l’aeroporto ha dovuto gestire circa 10.000 visitatori in più rispetto a un giorno normale, ha dichiarato ancora il portavoce. Tuttavia, secondo quanto riferito, non ci sono stati ritardi nei voli nonostante l’enorme afflusso.



