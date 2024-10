Un attacco ha colpito un edificio uccidendo almeno sei persone

Si notano enormi pennacchi di fumo sopra lo skyline di Beirut in mattinata, dopo una notte in cui un attacco aereo israeliano ha ucciso almeno sei persone. Il Ministero della Sanità libanese ha dichiarato che il raid Idf ha colpito un edificio nella Capitale del paese, mentre i governi di tutto il mondo si affannano per evacuare i propri cittadini dal Paese.

