Beirut: "Nasrallah aveva accettato tregua prima di venire ucciso"

Continua il conflitto in Medioriente a quasi un anno dall’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 che vi ha dato inizio. Israele promette una risposta all’attacco iraniano di martedì sera, con il premier Benjamin Netanyahu che parla di “guerra contro l’asse del male“. In Libano combattimenti tra Hezbollah e l’esercito dello Stato ebraico, con otto soldati dell’Idf che hanno perso la vita. Nella notte un raid israeliano su un centro di soccorso di Hezbollah a Beirut in cui sono morte almeno sei persone. Ecco tutte le notizie di oggi dalla guerra in Medioriente IN DIRETTA

09:59 Media Iran: domani i funerali di Nasrallah

L’agenzia di stampa statale iraniana Irna rilancia un’informazione di Sabereen News secondo cui i funerali di Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah ucciso nel raid israeliano del 27 settembre sulla periferia sud di Beirut, verranno celebrati venerdì. Irna aggiunge che Sabereen News non precisa il luogo dei funerali. Iran International definisce Sabereen News vicina ai Guardiani della rivoluzione.

08:55 Incendi in nord Israele dopo lancio di razzi Hezbollah

Diversi incendi sono scoppiati nel nord di Israele a seguito di una serie di razzi lanciati da Hezbollah dal territorio libanese nelle prime ore del mattino. Lo riporta il Jerusalem Post, aggiungendo che il servizio antincendio e di soccorso israeliano avrebbe spento un incendio nella foresta di Haifa, mentre un incendio nella foresta di Shlomi non è ancora stato domato.

08:11 Raid Israele su Beirut, bilancio sale a 6 morti e 7 feriti

È salito a 6 morti e 7 feriti a Beirut il bilancio dell’attacco israeliano che nella notte ha preso di mira un centro del Comitato sanitario islamico, affiliato a Hezbollah, nel quartiere di Bachoura. Lo riferisce il ministero della Sanità, citato dal quotidiano libanese L’Orient-Le Jour. Il centro di Beirut era stato preso di mira per la prima volta dall’esercito israeliano 3 giorni fa, quando erano stati uccisi 3 membri del Fronte popolare per la liberazione della Palestina.

08:01 Idf abbatte due droni, Houthi rivendicano attacco

L’Idf ha riferito che un drone è stato abbattuto dall’aviazione israeliana sul mare al largo della costa di Israele centrale. Poco dopo sono stati individuati altri due droni sul mare, uno dei quali è stato abbattuto mentre un secondo è atterrato in un’area aperta, secondo i militari. Nel secondo incidente, le sirene hanno suonato nella città centrale di Bat Yam. Lo riporta il Times of Israel, spiegando che gli attacchi sono stati poi rivendicati dai ribelli Houthi dello Yemen e che non ci sono stati danni o feriti. In un comunicato, gli Houthi affermano di aver colpito con successo un “obiettivo vitale” a Tel Aviv con diversi droni.

02:00 Beirut: Nasrallah aveva accettato tregua prima di venire ucciso

Hassan Nasrallah, ex leader di Hezbollah, aveva accettato un cessate il fuoco con Israele poco prima di venire ucciso in un raid israeliano a Beirut. Lo ha affermato il ministro degli Esteri libanese Abdallah Bou Habib, citato dall’agenzia di stampa Anadolu. “La parte libanese aveva acconsentito”, ha dichiarato. “Il presidente del parlamento libanese Nabih Berri si era consultato con Hezbollah e abbiamo informato i rappresentanti statunitensi e francesi“, ha aggiunto.

00:31 Almeno 5 morti in raid israeliano su centro Beirut

Almeno 5 persone sono state uccise e 11 ferite nel raid israeliano nel centro di Beirut. Lo riferiscono funzionari libanesi citati da Al Jazeera. Nell’attacco è stata colpita una struttura medica nel quartiere di Bachoura. L’edificio a più piani non è lontano dalla sede delle Nazioni Unite, dall’ufficio del primo ministro e dal parlamento. L’attacco, riporta Times of Israel, ha provocato un incendio in un appartamento della struttura. Non è stato emesso alcun preavviso prima del raid.

00:09 Raid israeliano su centro soccorso Hezbollah a Beirut

Un missile da crociera è stato lanciato dalle forze israeliane contro un “centro di soccorso” di proprietà di Hezbollah vicino al centro di Beirut. Lo ha riferito alla Bbc una fonte della sicurezza libanese. I media israeliani affermano che le navi da guerra israeliane nel Mar Mediterraneo stanno prendendo di mira la capitale libanese.

