In centinaia si sono riuniti a Baghdad in piazza Tahrir

Centinaia di persone si sono riunite in piazza Tahrir a Baghdad in Iraq per festeggiare dopo che l’Iran ha sparato circa 200 missili balistici contro Israele. La gente, soprattutto sostenitori di Hezbollah e delle milizie sostenute dall’Iran, ha innalzato bandiere di Hezbollah insieme a manifesti del leader ucciso Hassan Nasrallah e della Guida suprema iraniana Ali Khamenei.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata