Intervento della Guardia costiera: recuperate 19 persone

(LaPresse) La Guardia costiera di Taiwan è intervenuta per soccorrere e salvare i 19 membri dell’equipaggio di una nave mercantile, arenata nell’Oceano Pacifico mentre il tifone Krathon si avvicinava alla costa occidentale dell’isola. La nave Blue Lagoon ha segnalato gravi inondazioni nella sua sala macchine a 58 miglia a sud-est dell’aeroporto di Taitung. Successivamente la nave ha iniziato a inclinarsi, costringendo l’equipaggio a lanciare una chiamata di soccorso. La Guardia costiera taiwanese ha lavorato per diverse ore per salvare i 19 marinai. Un elicottero di soccorso è uscito tre volte per sollevare i marinai in gruppi di sei o sette alla volta. Un altro elicottero, a un certo punto, ha dovuto tornare indietro a causa del vento e della pioggia. L’equipaggio era composto da sette ucraini, nove egiziani e tre russi.

