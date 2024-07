Chiusi uffici, scuole e siti turistici

Taiwan ha chiuso uffici, scuole e siti turistici in tutta l’isola in vista di un potente tifone che dovrebbe abbattersi nelle prossime ore nella contea settentrionale di Yilan. I viaggiatori che dovevano prendere un aereo si sono affrettati a imbarcarsi sugli ultimi voli disponibili in partenza dall’isola, prima che l’arrivo del tifone costringa le autorità a cancellare i voli. Sono infatti previste raffiche di vento intorno ai 200 chilometri orari. Gaemi, questo il suo nome, ha già peggiorato le piogge stagionali nelle Filippine, dove sono morte almeno 12 persone. Nella capitale Taipei è caduta una pioggia incessante, ma i venti forti non sono ancora arrivati. Gaemi, che nelle Filippine è stato chiamato Carina, non ha toccato terra nell’arcipelago, ma ha intensificato le piogge monsoniche stagionali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata