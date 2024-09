Si tratta del cugino del defunto leader

Il Consiglio della Shura di Hezbollah ha scelto Hashim Safi Al Din come segretario generale del gruppo libanese al posto di Hassan Nasrallah, ucciso venerdì a Beirut in un attacco aereo israeliano. A confermalo sono alcune fonti di Al-Arabiya e Al-Hadath.

Chi è Hashim Safi Al Din

Hashim Safi Al Din è il cugino di Nasrallah ed era il capo del Consiglio esecutivo di Hezbollah. È il genero dell’ex comandante della forza iraniana Quds, Qassem Soleimani. Nato nel 1964 nella città di Deir Qanun al-Nahr, nel sud del Libano, ha studiato a Najaf, in Iraq, e a Qom, in Iran, come Nasrallah, ed è stato tra i fondatori di Hezbollah nel 1982. Nel 1994, gli fu chiesto di tornare in Libano per assumere la presidenza del consiglio esecutivo di Hezbollah, succedendo a Nasrallah, due anni dopo che quest’ultimo era stato nominato segretario generale del partito in seguito all’assassinio di Abbas al-Musawi da parte di Israele in un attacco con un elicottero. Si prepara a succedere a Nasrallah dal 1994, nonostante sia sempre rimasto un “uomo ombra”. Per tre decenni ha gestito dossier “sensibili”. Il suo lavoro è stato supervisionato anche dall’ex leader militare di Hezbollah Imad Mughniyeh, assassinato il 12 febbraio 2008 dall’esplosione di un’autobomba nel quartiere di Kafr Sousa a Damasco, in Siria.

