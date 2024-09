Confermata la morte di Nasrallah. Netanyahu: "Svolta storica". Iran chiede riunione d'emergenza al Consiglio di sicurezza Onu

Hezbollah conferma la morte di Hassan Nasrallah ucciso nel raid israeliano su Beirut. Netanyahu: “La morte di Nasrallah è svolta storica negli equilibri in Medio Oriente”. L’Iran promette vendetta e dice: “Siamo pronti a inviare le nostre truppe in Libano”. Khamenei, guida suprema di Teheran, è stato trasferito in un luogo segreto ed esorta i musulmani: “Unitevi con Hezbollah contro Israele”. Il monito di Tajani: “Italiani lascino il Libano con voli ancora operativi”. Biden però spinge per il cessate il fuoco: “È arrivato il momento di una tregua”. IN AGGIORNAMENTO

Iran, faremo qualsiasi cosa per sostenere la resistenza

Il presidente del parlamento iraniano ha affermato che i gruppi militanti continueranno ad affrontare Israele con l’aiuto di Teheran, secondo quanto riportato dai media statali iraniani. “Non esiteremo a fare qualsiasi cosa per aiutare la resistenza”, ha affermato Mohammad Baqer Qalibaf. Un’alleanza nota come Asse della Resistenza, costruita nel corso di decenni con il sostegno dell’Iran, comprende Hamas, Hezbollah in Libano, gli Houthi dello Yemen e vari gruppi armati in Iraq e Siria, riporta Sky News. Qalibaf ha inoltre lanciato un avvertimento agli Stati Uniti: “Gli Usa sono complici di tutti questi crimini e devono accettarne le conseguenze”.

Iran: “Ci saranno conseguenze per assassinio Nasrallah”

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi – in incontri separati con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e il presidente della 79a sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite Philemon Young – ha messo in guardia sulle “conseguenze pericolose” delle azioni compiute da Israele in Libano che hanno portato “al martirio di Sayyed Hassan Nasrallah”, il leader di Hezbollah.

Operazioni Idf in Libano saranno contenute

Due funzionari statunitensi hanno dichiarato ad Abc News che sono iniziate o stanno per iniziare operazioni su scala ridotta da parte di Israele in Libano per eliminare le posizioni di Hezbollah proprio sul confine. Israele non sembra aver ancora deciso se lanciare un’operazione di terra, ma è pronto ad affrontarla. Se un’operazione di terra avrà luogo – hanno spiegato – la sua portata sarà probabilmente limitata. La diplomazia rimane l’unica soluzione praticabile a lungo termine, anche se una campagna militare ne costituisce la premessa, hanno aggiunto i funzionari.

Iran chiede riunione emergenza Consiglio di sicurezza Onu

L’ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite Amir Saeid Iravani ha chiesto una riunione d’emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) per “condannare le azioni di Israele nei termini più forti possibili”. In una lettera inviata ieri al presidente del Consiglio, Iravani ha esortato i membri a “intraprendere un’azione immediata e decisiva per fermare l’aggressione in corso da parte di Israele” e impedire che “spinga l’intera regione verso una catastrofe totale”.

Drone lanciato dal Mar Rosso contro Israele, intercettato

L’Idf ha annunciato che una nave missilistica di classe Sa’ar 4,5 della Marina israeliana ha intercettato con successo un drone che si stava avvicinando a Israele dall’area del Mar Rosso al di fuori del territorio israeliano.

Israele, attacchi mirati contro postazioni Hezbollah

Nella notte l’Idf ha intensificato le operazioni contro il rafforzamento delle forze di Hezbollah attraverso una serie di attacchi mirati a siti chiave di produzione di armi. Tra questi, un impianto utilizzato per la produzione e l’assemblaggio di missili e lanciarazzi nel sud del Libano e un altro sito nella Valle della Beqaa. Lo scrive Israel Defense Forces sui social.

