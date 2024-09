Pesanti danni ad Acapulco a causa delle inondazioni

La tempesta tropicale John ha colpito nuovamente la costa messicana del Pacifico. Le autorità della città turistica di Acapulco hanno chiesto aiuto a chiunque avesse una barca per far fronte alle inondazioni. Le conseguenze delle inondazioni sono molto gravi nella città costiera, che non si è ancora ripresa dai danni legati all’uragano Otis dello scorso ottobre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata