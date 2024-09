Danni nelle città dello Stato di Oaxaca

L’uragano John si è abbattuto sulla costa meridionale del Messico lunedì sera portando forti venti e pioggia. La rapida intensificazione della tempesta, diventata uragano di categoria tre, ha colto di sorpresa le autorità anche delle località turistiche di Acapulco e Puerto Escondido mentre si spostava verso le zone interne del Paese. Nelle città costiere di Oaxaca, le più colpite dal tornado, sono stati allestiti 80 rifugi per oltre tremila persone evacuate, alcune scuole sono state chiuse e sono stati dispiegati almeno mille militari per far fronte all’emergenza. Fino a giovedì, John dovrebbe produrre dai 15 ai 30 centimetri di pioggia nelle zone costiere dello Stato del Chiapas, con un aumento nelle aree isolate. Nelle località lungo e vicino alla costa di Oaxaca fino al Guerrero sud-orientale, si prevedono tra i 25 e i 50 centimetri di pioggia con totali isolati più elevati fino a giovedì.

