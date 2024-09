Intercettato un missile lanciato dallo Yemen

Le sirene degli allarmi per raid aerei hanno suonato in tutto il centro di Israele, compreso l’aeroporto internazionale di Tel Aviv, poco dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu era atterrato di rientro da un viaggio negli Stati Uniti. L’esercito israeliano ha affermato che un missile lanciato dallo Yemen è stato intercettato poco dopo il suono delle sirene. Non sono stati segnalati feriti. Non è stato reso noto immediatamente se il missile fosse diretto contro il volo di Netanyahu.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata