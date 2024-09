Le manifestanti hanno attraversato le strade di Santiago, vestendo di nero e indossando fazzoletti verdi

Centinaia di donne cilene sono scese in piazza in occasione della ‘Giornata internazionale dell’aborto sicuro‘, celebrata ogni 28 settembre. Le manifestanti hanno attraversato le strade di Santiago, vestite di nero e indossando fazzoletti verdi per segnalare la loro posizione sul tema dei diritti riproduttivi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata