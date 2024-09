L'ex ministro dell'Interno è sotto processo per aver impedito a una nave con 100 migranti di sbarcare in Italia

Il primo ministro ungherese Viktor Orban torna a definire Matteo Salvini un eroe in un’intervista rilasciata alla tv di Stato ungherese, da Ohrid, nella Macedonia settentrionale. “Il vicepremier italiano si trova addirittura in una situazione peggiore della mia. io vengo solo criticato, ma lui rischia il carcere a causa della sua posizione sull’immigrazione” ha detto Orban, riferendosi al processo contro il leader della Lega per aver impedito, quando era ministro dell’Interno, alla nave Open Arms con a bordo oltre 100 migranti di sbarcare sulle coste italiane nel 2019. “Avremmo bisogno di politici europei come lui che vogliono fermare l’immigrazione clandestina a qualsiasi costo, anche a rischio personale” ha concluso il premier ungherese.

