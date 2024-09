Il premier ungherese solidale verso il leader della Lega dopo che i pm hanno chiesto una condanna a sei anni di carcere

Viktor Orban al fianco di Matteo Salvini dopo che i pm i Palermo hanno chiesto una condanna a sei anni di carcere per il vicepremier, accusato di “aver sequestrato i 147 migranti a bordo dell’Open Arms e per aver omesso atti d’ufficio” nel 2016. “Il patriota più coraggioso d’Europa punito per aver fermato l’immigrazione. Chi difende l’Europa viene costantemente penalizzato. Cosa sta succedendo? Matteo Salvini è il nostro eroe!“, ha scritto in un post sui social il primo ministro dell’Ungheria commentando il caso che ha coinvolto l’Ong e il ministro.

Europe’s bravest patriot punished for stopping #migration. Those who defend Europe are constantly penalized. What is going on? @matteosalvinimi is our hero!https://t.co/mZdgXchH9X

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 16, 2024