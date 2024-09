L'incidente sarebbe avvenuto tra maggio e giugno. Lo confermano le immagini satellitari di Planet Labs Pbc, analizzate dall'Associated Press

Immagini satellitari hanno rivelato che il sommergibile a propulsione nucleare cinese di classe Zhou è affondato accanto al molo mentre era in costruzione. Lo ha affermato un alto funzionario della Difesa degli Stati Uniti. Per Pechino, che sta cercando di avere la più grande marina del mondo, si tratta di una battuta d’arresto. L’incidente sarebbe avvenuto tra maggio e giugno, secondo il funzionario, perché le immagini satellitari del periodo mostrano alcune gru che sarebbero state necessarie per recuperarlo dal fondo di un fiume. L’ambasciata cinese a Washington ha affermato di “non essere a conoscenza della situazione” e di non avere informazioni da fornire. Secondo il funzionario americano “non sorprende” che la marina cinese abbia nascosto l’incidente. Lo stato attuale del sottomarino è sconosciuto.

L’identificazione del sottomarino nucleare affondato è stata riportata per la prima volta dal Wall Street journal. Le immagini satellitari di Planet Labs Pbc, analizzate dall’Associated Press, mostrano quello che sembra essere un sottomarino attraccato al cantiere navale di Shuangliu sul fiume Yangtze prima dell’incidente. Un’immagine scattata il 15 giugno sembra mostrare, invece, il sottomarino completamente o parzialmente sommerso appena sotto la superficie del fiume, con attrezzature di soccorso e gru che lo circondano e barriere per evitare perdite di petrolio o di altro tipo. In un’altra immagine, del 25 agosto, infine si vede un sommergibile vicino allo stesso molto ma è difficile dire se si tratti dello stesso. Come non è chiaro se al momento dell’incidente il sottomarino fosse già stato caricato con combustibile nucleare o se il reattore fosse in funzione. Da allora, in ogni caso, non è stata segnalata alcuna emissione di radiazioni nell’area.

