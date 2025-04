Il bilancio delle vittime continua ad aumentare

Sono almeno 33 i morti a causa di un’alluvione a Kinshasa, in Congo. Continua però ad aumentare il bilancio delle vittime causate dalle piogge che hanno colpito la capitale della Repubblica Democratica del Congo. Centinaia di famiglie sono state evacuate e soccorse dalle autorità. Nelle scorse ore sono state confermate altre dieci vittime che si aggiungono alle 23 persone morte precedentemente.

Le forti piogge sono iniziate la scorsa settimana, causando lo straripamento del fiume Ndjili venerdì e l’allagamento di centinaia di edifici. La strada principale per l’aeroporto, che collega anche Kinshasa al resto del Congo, è stata danneggiata dalle inondazioni, che hanno anche ostacolato l’accesso all’acqua potabile in almeno 16 comuni. Il governo ha allestito almeno quattro rifugi di emergenza che hanno ospitato centinaia di famiglie sfollate in tutta la città.

