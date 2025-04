Il cooperante italiano originario del Lido di Venezia si trova in carcere a Caracas in Venezuela dal 15 novembre 2024

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha chiamato Armanda Colusso, la madre di Alberto Trentini, il cooperante italiano originario del Lido di Venezia, che si trova in carcere a Caracas in Venezuela dal 15 novembre 2024. La notizia, anticipata dal Gazzettino è confermata da fonti di Palazzo Chigi. “Il governo è al lavoro per riportarlo a casa“, assicurano le stesse fonti.

