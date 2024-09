Zelensky all'Onu chiede una "pace reale". Il presidente russo Putin: "Se aggrediti valutiamo una risposta nucleare"

Guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky, durante l’Assemblea Generale dell’Onu, afferma che il Paese “vuole mettere fine a questo conflitto più di ogni altro nel mondo” e lancia un monito per una possibile catastrofe atomica. Secondo il presidente ucraino, la Russia sta pianificando attacchi alle strutture nucleari ucraine aumentando il rischio di un incidente nella centrale di Zaporizhzhia, ancora oggi occupata dalle forze di Mosca. Il presidente russo Vladimir Putin avverte: “Una minaccia critica alla nostra sovranità sarà la base per una risposta nucleare”. IN AGGIORNAMENTO

Da Usa pacchetto da 375 milioni di dollari in aiuti militari

Il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha reso noto che gli Stati Uniti stanno fornendo un altro pacchetto significativo di armi ed equipaggiamenti urgentemente necessari all’Ucraina per difendersi dai continui attacchi della Russia. Questa assistenza aggiuntiva, fornita in base all’Autorità presidenziale di prelievo dalle scorte del Dipartimento della Difesa, ha un valore di 375 milioni di dollari. Comprende munizioni aggiuntive e supporto per HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System); munizioni d’artiglieria da 155 e 105 mm; munizioni a grappolo; veicoli blindati, MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) e veicoli tattici leggeri; motovedette; armi di piccolo calibro e capacità antiarmatura, tra cui missili Javelin, TOW (Tube-launched, Optically-tracked, Wire-guided) e razzi AT-4 (Anti-Tank), oltre a pezzi di ricambio, attrezzature ausiliarie, servizi, formazione e trasporti.

