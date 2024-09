Il messaggio del leader ucraino al Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Meloni: "La nostra posizione non cambia"

Volodymyr Zelensky, presidente e leader ucraino, ha sostenuto di avere le prove che la Russia voglia colpire tre centrali nucleari prima di questo inverno. Il leader di Kiev lo ha affermato durante la riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu. “Stiamo entrando nel terzo inverno di questa guerra. La Russia sta nuovamente cercando di distruggere il nostro settore energetico e questa volta è ancora più cinica: vuole attaccare tre delle nostre centrali nucleari Se la Russia è pronta ad arrivare a questo punto significa che la Russia non ha valori e questo cinismo continuerà se le sarà permesso di farlo”, ha dichiarato Zelensky. Il numero uno di Kiev ha poi sostenuto che occorre “costringere” la Russia alla pace.

IN AGGIORNAMENTO

A margine dei lavori dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha visto l’omologo turco, Recep Tayyip Erdogan. Ho incontrato il presidente della Turchia Erdogan per discutere l’ulteriore sviluppo della nostra partnership strategica – scrive Zelensky su X – Ci siamo concentrati sulla promozione del commercio bilaterale, degli investimenti e della cooperazione economica, nonché sul coinvolgimento delle aziende turche nella ricostruzione dell’Ucraina. Abbiamo discusso anche dell’attuazione della Formula di pace, con particolare attenzione alla garanzia della libertà di navigazione nel Mar Nero e al ruolo di leadership della Turchia nel punto rilevante della Formula di pace. Ho invitato il presidente Erdogan a visitare l’Ucraina”.

I met with the President of Türkiye @RTErdogan to discuss the further development of our strategic partnership.

We focused on advancing bilateral trade, investment, and economic cooperation, as well as Turkish companies’ involvement in Ukraine’s reconstruction.

We also… pic.twitter.com/VS1sxznff4

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 25, 2024