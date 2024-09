Il leader ucraino Zelensky in un passaggio del suo discorso al 'Summit of the Future' dell'Onu

“Invito tutti i leader e le nazioni a continuare a sostenere i nostri sforzi congiunti per un futuro giusto e pacifico. Putin ha già rubato molto, ma non ruberà mai il futuro del mondo. Ne sono certo”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un passaggio del suo discorso al ‘Summit of the Future’ dell’Onu.

