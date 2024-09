Il comando lo ha annunciato sui social diffondendo il video dell'incursione

I paracadutisti della 95a brigata, separata delle forze d’assalto ucraine, hanno sfondato il confine della regione russa di Kursk in un altro punto. Il comando lo ha annunciato su Facebook e YouTube, diffondendo il video dell’incursione, come riporta Ukrinform. “Il video mostra l’apertura di passaggi nelle barriere ingegneristiche, l’ingresso delle unità d’assalto aviotrasportate in territorio nemico e le prime battaglie nella zona di confine, dove i carristi della Divisione aviotrasportata stanno ‘smantellando’ la roccaforte nemica”, si legge nel comunicato dell’esercito di Kiev. Questa è già la seconda operazione riuscita di sfondamento del confine russo dall’inizio dell’operazione nel territorio della regione di Kursk.

