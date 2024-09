Beirut comunica che sono ora 558 i morti causati dagli attacchi

Sono saliti a 558 i morti in Libano per gli attacchi di Israele da ieri. Il nuovo bilancio è stato fornito dal ministro libanese della Sanità, Firas Abiad. Parlando in conferenza stampa, il ministro della Sanità ha aggiunto che i feriti nei due giorni di raid israeliani sono saliti a 1.835. I feriti sono stati portati in 54 ospedali in diverse parti del Libano.

