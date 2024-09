Durante le celebrazioni a Teheran sono stati presentati anche un nuovo missile e un nuovo modello di drone

In occasione dell’inizio della Settimana della Difesa sacra, che commemora la guerra con l’Iraq del 1980-1988, sono state organizzate parate militari in tutto l’Iran. Il presidente della Repubblica islamica Masoud Pezeshkian, presente alle celebrazioni a Teheran, ha parlato alla Nazione: “Nessun nemico osa invadere il suolo iraniano. Oggi annunciamo con forza al mondo che, oltre a difendere il nostro Paese, con l’unità e la coesione tra i Paesi islamici, possiamo mantenere la pace e la sicurezza della nostra regione e mostrare al mondo il nostro onore e orgoglio”. “Con questa unità, possiamo frenare l’usurpatore, sanguinario e criminale Israele che non ha pietà di donne, uomini e bambini. Se siamo uniti e uniamo le mani, Israele non sarà in grado di continuare i suoi crimini”, ha aggiunto Pezeshkian.

Teheran presenta nuovo missile e drone

Durante la parata a Teheran è stato presentato un nuovo missile ipersonico, il più recente razzo in dotazione alla forza aerospaziale dei pasdaran. Svelato anche l’ultimo modello di drone kamikaze Shahed, il 136B.

