Le immagini pubblicate dall'esercito dello Stato ebraico

L’esercito israeliano ha pubblicato un video in cui afferma di aver colpito una struttura militare di Hezbollah a Kfarkela, nel sud del Libano. L’Idf ha dichiarato in un comunicato che le truppe hanno identificato un membro di Hezbollah “che entrava in un sito di infrastrutture terroristiche” prima di colpire il luogo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata