L'attacco avrebbe ucciso un comandante di Hezbollah, Ibrahim Aqil

Almeno 8 morti e decine di feriti in un raid israeliano nella periferia sud di Beirut in Libano. Lo riferisce il ministero della Sanità libanese. Il quotidiano locale L’Orient-Le Jour riporta anche che gli ospedali libanesi hanno finora ricoverato 59 feriti, alcuni dei quali in condizioni critiche. Nell’attacco sarebbe rimasto ucciso il comandante libanese della Forza Radwan, le unità d’élite di Hezbollah, Ibrahim Aqil. L’Idf ha confermato di aver effettuato un “raid mirato” sulla città.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata