La portavoce della Commissione europea: "Serve modifica Trattati"

“Ho appena comunicato alla Commissione Ue che voglio un opt-out sull’immigrazione in Europa per i Paesi Bassi. Dovremmo tornare a gestire la nostra politica di asilo!”. Lo riferisce su X la ministra dell’Olanda per Asilo e Migrazione, Marjolein Faber.

Wilders: “Con opt-out da immigrazione scriviamo la storia”

“Faber scrive la storia e informa la Commissione europea del desiderio degli olandesi di fare un opt-out sull’immigrazione”. Lo scrive su X Geert Wilders, leader del partito olandese di estrema destra Pvv che fa parte del governo.

Ue: “Per opt-out Olanda serve modifica Trattati”

“Prendiamo atto della lettera” con cui la ministra alla Migrazione olandese chiede la non applicazione della politica migratoria Ue, “e anche del fatto che la ministra riconosce che un opt-out è solo possibile con le modifiche al trattato, poiché si tratta di un requisito legale. Anche in questo contesto, non ci aspettiamo cambiamenti immediati sulle norme Ue in materia di asilo e migrazione, che continuano a essere vincolanti per i Paesi Bassi“. Lo ha detto la portavoce della Commissione europea, Anitta Hipper, nel briefing quotidiano con la stampa. “Accogliamo con favore anche il fatto che il ministro affermi che i Paesi Bassi continueranno ad attuare il Patto e che questo sarà considerato una priorità”, ha aggiunto. “Non ci sono cambiamenti del Trattato in arrivo. Quindi questa è la situazione attuale”, ha rimarcato la portavoce Arianna Podestà.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata