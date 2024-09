L'attuale capo della Casa Bianca sul palco dei Phoenix Awards Dinner

Joe Biden ancora una volta mostra il proprio supporto a Kamala Harris, candidata democratica alla Casa Bianca. “Se Dio vuole, diventerà la prima donna presidente degli Stati Uniti d’America. E Hakeem (Jeffries ndr) diventerà il primo speaker nero della Camera. Ma gente, abbiamo del lavoro da fare”, ha detto l’attuale presidente Usa dal palco dei Phoenix Awards Dinner. “Negli ultimi quattro anni, ho avuto l’onore di stare al fianco di una vera partner che ha affrontato disinteressatamente l’orizzonte della libertà, un viaggio, perché il carattere nella vita pubblica conta ancora in America. Kamala Harris soddisfa i più alti standard di carattere. Ho prestato servizio con lei. La conosco. Mi fido di lei. E sarò orgoglioso di salire sui gradini del Campidoglio degli Stati Uniti per vederla prestare giuramento come presidente degli Stati Uniti d’America”, ha aggiunto Biden.

