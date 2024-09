La collisione ha ferito inoltre almeno altre 29 persone

Due treni passeggeri si sono scontrati nella regione del Delta del Nilo in Egitto sabato, causando la morte di almeno due persone. L’incidente è avvenuto nella città di Zagazig, capoluogo della provincia di Sharqiya, ha dichiarato l’autorità ferroviaria del paese in un comunicato. Il Ministero della Salute egiziano ha riferito che la collisione ha ferito almeno altre 29 persone. Deragliamenti e incidenti ferroviari sono comuni in Egitto, dove un sistema ferroviario obsoleto è afflitto anche da cattiva gestione. Negli ultimi anni, il governo ha annunciato iniziative per migliorare la rete ferroviaria. Nel 2018, il presidente Abdel Fattah el-Sissi ha dichiarato che sarebbero stati necessari circa 250 miliardi di sterline egiziane, pari a 8,13 miliardi di dollari, per rinnovare adeguatamente la rete ferroviaria trascurata del paese nordafricano. Il mese scorso, un treno si era schiantato contro il traffico nella provincia mediterranea di Alessandria, causando la morte di due persone.

