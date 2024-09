Il sospettato, un 27enne siriano, avrebbe comprato le armi qualche giorno fa

La procura di Monaco in Germania ha fatto arrestare un presunto fondamentalista islamico che avrebbe pianificato un attacco contro i soldati della Bundeswehr, l’esercito tedesco. Secondo quanto comunicato dalla Procura, si ritiene che l’uomo avesse in mente di uccidere quanti più soldati possibile nel centro della città di Hof in Baviera, utilizzando due machete. Il sospettato, un 27enne di nazionalità siriana, avrebbe anche già acquistato le armi, qualche giorno fa. È quindi indagato per aver progettato un grave atto di violenza contro la sicurezza dello Stato: attaccando i soldati, voleva suscitare scalpore e creare un sentimento di insicurezza tra la popolazione. Il 27enne è stato arrestato giovedì. Oggi è stato portato davanti al giudice istruttore di Hof che ha convalidato l’arresto.

