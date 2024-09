Il cancelliere tedesco: "Dobbiamo gestire l'immigrazione irregolare e rimpatriare chi non può restare"

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, durante il suo intervento al Bundestag, è tornato sulla questione immigrazione: “Il cosmopolitismo è necessario. Ma cosmopolitismo non significa che tutti quelli che vogliono venire possono venire. Dobbiamo essere in grado di scegliere chi può venire in Germania. Per questo dobbiamo anche gestire l’immigrazione irregolare e rimpatriare chi non può restare”.

Sul migranti Scholz attacca Cdu-Csu: “Per decenni non hanno fatto nulla”

Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha criticato il principale partito di opposizione della Cdu-Csu, che ieri ha abbandonato i colloqui con il governo e i Laender sulla politica migratoria. “Parlano e non fanno, sono loro che non ottengono nulla”, ha detto Scholz durante il suo intervento al Bundestag. “Per questo ci siamo impegnati ad agire. A differenza di molti decenni di cristiano-democratici che non l’hanno fatto. Voi siete il tipo di politico che crede che la politica migratoria si possa risolvere con un’intervista sulla Bild am Sonntag. Parlate, non fate, siete quelli che non fanno nulla”, ha detto ancora il cancelliere. Allo stesso tempo, Scholz, rivolgendosi al leader della Cdu, Friederich Merz, ha affermato che “la porta resta aperta” per un dialogo comune, perché “questo è quello che vuole la gente. La gente non vuole una lotta nel fango. Sarebbe bene trovare una soluzione comune”.

Scholz: “Faremo il possibile perché AfD perda importanza”

“I risultati elettorali in Turingia e Sassonia sono deprimenti e non ci abitueremo mai. L’AfD è dannosa per il nostro Paese. Ci farà retrocedere. Hanno un’immagine delle donne che appartiene al passato. Faremo di tutto per garantire che questo partito perda di nuovo importanza”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante il suo intervento al Bundestag.

Ucraina, Scholz: “Serve altro vertice su pace e deve esserci anche Russia”

“Abbiamo bisogno di un’altra conferenza sulla pace, e la Russia deve essere al tavolo. Dobbiamo fare in modo di esplorare la possibilità della pace”, ha aggiunto Scholz durante il suo intervento. Il cancelliere tedesco ha poi ribadito il “sostegno incondizionato” all’Ucraina. “La Russia sta combattendo con brutalità e senza condizioni. È terribile. Per questo ribadiamo che sosterremo l’Ucraina incondizionatamente, fino alla fine”, ha detto ancora Scholz.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata