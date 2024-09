Impegno a implementare un cessate il fuoco basato sulla proposta originale degli Stati Uniti

La delegazione negoziale di Hamas, guidata da Khalil al-Hayya, ha incontrato il primo ministro del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani e il capo dell’intelligence egiziana Abbas Kamel per discutere degli ultimi sviluppi a Gaza. Hamas, si legge nel comunicato successivo ai colloqui citato dai media, ha affermato l’impegno a implementare un cessate il fuoco basato sulla proposta originale degli Stati Uniti. Inoltre, ha aggiunto, non porrà nuove richieste e non accetterà nuove condizioni, da nessuna parte.

