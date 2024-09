L'organizzazione estremista palestinese in un comunicato: "Usa i negoziati per prolungare l'aggressione contro il nostro popolo"

Niente accordo ancora tra Israele e Hamas in merito a un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e al rilascio degli ostaggi. “Non abbiamo bisogno di nuove proposte. Quello che è necessario ora è fare pressione su Netanyahu e il suo governo e obbligarli a quanto concordato”, fa sapere Hamas nelle ultime dichiarazioni. “Mettiamo in guardia dal cadere nella trappola e nei trucchi di Netanyahu, che usa i negoziati per prolungare l’aggressione contro il nostro popolo”, si legge nel comunicato citato da Al Jazeera. “La decisione di non ritirarsi” dal corridoio di Filadelfia “mira a ostacolare il raggiungimento di un accordo”.

