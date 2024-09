Lo ha anticipato il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale John Kirby

Il dipartimento di Stato e il dipartimento del Tesoro annunceranno oggi nuove sanzioni contro l’Iran per la fornitura di missili balistici a corto raggio alla Russia. Lo ha anticipato il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby. Le sanzioni Usa saranno in aggiunta a quelle che verranno annunciate anche da Regno Unito, Francia e Germania e colpiranno anche la compagnia aerea Iran Air. “Se l’Iran continua a sostenere la guerra in Ucraina ci saranno costi economici significativi”, ha detto Kirby in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata