I governi in un nota congiunta: "Minaccia diretta alla sicurezza europea"

Germania, Francia e Regno Unito hanno annunciato che saranno adottate sanzioni nei confronti dell’Iran per aver fornito missili alla Russia. “I governi di Francia, Germania e Regno Unito condannano fermamente l’esportazione dell’Iran e l’acquisto di missili balistici iraniani da parte della Russia. Si tratta di un’ulteriore escalation del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e vedrà i missili iraniani raggiungere il suolo europeo, aumentando le sofferenze del popolo ucraino. Questo atto è un’escalation sia da parte dell’Iran che della Russia e rappresenta una minaccia diretta alla sicurezza europea“, si legge in una nota congiunta. “IL gruppo dell”E3 (Germania-Francia-Regno Unito) è stato chiaro, privatamente e pubblicamente, sul fatto che avremmo adottato nuove e significative misure contro l’Iran in caso di invii”, di armamenti. “Ora abbiamo la conferma che l’Iran ha effettuato questi trasferimenti. Prenderemo immediatamente provvedimenti per cancellare gli accordi bilaterali sui servizi aerei con l’Iran. Inoltre, perseguiremo la designazione di entità e individui significativi coinvolti nel programma iraniano di missili balistici e nel trasferimento di missili balistici e altre armi alla Russia”, si legge ancora nella nota.

