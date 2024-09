Le operazioni nel campo profughi di Jabaliya, nel nord della Striscia

Il Ministero della Sanità palestinese ha annunciato la ripresa delle vaccinazioni dei bambini contro la poliomielite nel campo profughi di Jabaliya, nel nord della Striscia di Gaza. La campagna è stata lanciata dopo che a Gaza è stato registrato il primo caso di poliomielite in 25 anni: un bambino di 10 mesi, ora paralizzato alla gamba. Nei giorni scorsi, l’agenzia ONU per l’infanzia ha dichiarato che la campagna di vaccinazione contro la polio a Gaza ha raggiunto 189.000 bambini, superando il suo iniziale obiettivo e fornendo un “raro punto luminoso” in quasi 11 mesi di guerra. L’agenzie delle Nazioni Unite spera ora di espandere la campagna alle zone settentrionali e meridionali del territorio, più colpite. Si punta a vaccinare un totale di 640.000 bambini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata