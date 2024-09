Immagine da Instagram

L'annuncio in un video pubblicato sui social

Kate Middleton, la principessa del Galles, ha dichiarato in un video sui social di aver completato la chemioterapia e che tornerà a svolgere alcuni impegni pubblici nei prossimi mesi. L’annuncio circa sei mesi dopo che, a marzo, la moglie 42enne del principe William aveva detto di essere in cura per un tipo di cancro non specificato. La sua ultima apparizione pubblica era stata a luglio alla finale maschile del torneo di tennis di Wimbledon, dove era stata accolta da una commovente standing ovation. “La vita, come la conosci, può cambiare in un istante, e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare in acque tempestose“, ha detto Kate in un video girato in una foresta con immagini di tutta la famiglia. “Il viaggio con il cancro è complesso, spaventoso e imprevedibile per tutti, specialmente per chi ti è più vicino,” ha affermato. “Con umiltà, ti mette faccia a faccia con le tue vulnerabilità in un modo che non avevi mai considerato prima, portando con sé una nuova prospettiva su tutto.”

