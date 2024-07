La principessa del Galles assisterà alla sfida tra lo spagnolo e il serbo e poi effettuerà la premiazione

Si disputa oggi pomeriggio la finale maschile del torneo di Wimbledon. A sfidarsi Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, che tra gli spettatori avranno anche Kate Middleton. La principessa del Galles, a conferma dell’annuncio di ieri che aveva dissipato i dubbi sulla sua partecipazione, è arrivata sul Centrale per assistere alla sfida tra lo spagnolo e il serbo. Il pubblico ha tributato una vera e propria ovazione alla principessa Kate al momento del suo arrivo. Per Kate Middleton si tratta della seconda uscita pubblica da quando le è stato diagnosticato un tumore nel marzo scorso.

A wonderful Centre Court welcome for our Patron HRH The Princess of Wales 💜#Wimbledon pic.twitter.com/HGcphka27P

— Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024