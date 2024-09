Intorno, è stato allestito una piccolo spazio in ricordo delle vittime di Kharkiv

È esposta in Via dei Fori Imperiali, nel cuore di Roma, l’ambulanza ucraina che nel settembre 2022 è stata mitragliata dalle truppe russe nella regione di Kharkiv. L’esposizione fa parte di un tour mondiale legato alla campagna ‘Ukraine is calling’, lanciata dal gruppo LUkraine, con sede in Lussemburgo.

L’obiettivo della campagna è una raccolta fondi con cui finanziare mezzi di supporto e altre ambulanze per far fronte all’emergenza medica in Ucraina. ‘Ukraine is calling’ è riuscita finora a inviare già 70 veicoli di emergenza sul territorio, grazie anche al supporto diretto del governo lussemburghese.

La campagna ha anche vinto il premio ‘European Citizen’ del 2023, consegnato dal parlamento europeo. Su tutto il telaio dell’ambulanza e nei suoi interni è possibile osservare i fori causati dai proiettili russi. Intorno, è stato allestito una piccolo spazio in ricordo delle vittime di Kharkiv.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata